Barcelona nach Messi: Das erwartet die Bayern

Neuer: "Barcelona nicht so berechenbar"

Doch Messi ist weg und das Leben muss weiter gehen. Wenn der FC Bayern am Dienstag zum Champions-League-Auftakt (Ab 21 Uhr in der Radio-Livereportage und im Liveticker) im Camp Nou antritt, wird es nicht nur für die Barcelona-Fans eine Umstellung, den Verein ohne Messi zu sehen. Wie also sieht dieser neue FC Barcelona aus, dem der Kopf – auf wie neben dem Platz – nun fehlt? Kopflos werden sie jedenfalls nicht auftreten, prophezeit Bayern-Torwart Manuel Neuer vor dem Duell. Er sieht sogar erst mal einen Nachteil, denn an Barca mit Messi konnte sich ganz Fußball Europa in den vergangenen 16 Jahren einstellen. Durch Messis Abgang sei Barcelona "nicht so berechenbar. Früher hat man immer versucht, Messi aus dem Spiel zu nehmen", so Neuer.

Formations-Wechsel nach Messi-Abgang

Wie jetzt die neue Taktik der Katalanen aussieht? Noch befindet sich der FC Barcelona mitten im Umbruch. Klar ist, mit dem Abgang von Messi verändert sich nicht nur die Offensive des FC Barcelona, sondern auch die Defensive. Messi, bei aller Gefahr, die er in jeder Sekunde, die er auf dem Spielfeld stand, ausstrahlte, war er für die Verteidigung eine Bürde. Denn um nach vorne alles zu geben, nahm er sich, sobald der Gegner im Ballbesitz war, gerne Verschnaufpausen, um Kraft für seine Tempo-Dribblings zu haben.

Barcelona Coach Ronald Koeman rückte daher in der vergangenen Saison meistens von seiner Lieblingsformation, dem 4-3-3, ab. Im 3-5-2 versuchte er mit Messi auf dem Feld, die generell sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft mit drei Innenverteidigern abzusichern. Nun hat sich die Mannschaft verändert. Koeman ließ in den ersten Spielen der Saison wieder mit der Viererkette spielen. Mit Eric García (20) kam zusätzlich noch ein hochveranlagter, ballsicherer Innenverteidiger, der sowohl in der Verteidigung als auch im Spielaufbau sofort helfen kann.