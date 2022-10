> Sport > FC Barcelona - FC Bayern | 26.10., 21 Uhr| Radio-Livereportage

Der FC Barcelona empfängt am Mittwoch in der Champions League den FC Bayern. Die Münchner peilen im fünften Spiel den Gruppensieg an. Für die Katalanen gilt es dagegen, das frühe Aus in der Königsklasse zu verhindern.