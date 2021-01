FC Augsburgs: Herrlichs Plan für den nächsten Dortmund-Coup

2:0 gewann der FC Augsburg im September 2020 zu Hause gegen Borussia Dortmund. Den zweiten Treffer - und damit die Vorentscheidung - besorgte Daniel Caligiuri. Das 1:0 durch Felix Uduokhai hatte er aufgelegt.

"Er ist ein Dortmund-Experte, und wir wünschen uns natürlich, dass er auch wieder zum Dortmund-Experten wird", sagte Herrlich vor dem Spiel in Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) über seinen 33-jährigen Routinier. Caligiuri hat in der Bundesliga schon sechs Mal gegen die Borussen getroffen, so oft wie gegen keine andere Mannschaft.

Herrlich: Dortmund schwach bei Standardsituationen

"Natürlich ist Borussia Dortmund eine absolute Topmannschaft, sie verfügt über eine brutale Qualität", sagte Herrlich, der selbst lange für Dortmund gespielt hat, zwar über den Gegner. Aber auch: "Die Schwäche sind derzeit die Standardsituationen."

Als Außenseiter sieht Herrlich sein Team trotz der Tabellensituation - Augsburg ist Zwölfter, Dortmund Siebter, sicher nicht. Zumal er neben Dortmund-Schreck Caligiuri einen weiteren Trumpf aufs Feld schicken kann, der sein Tief endlich überwunden hat: Florian Niederlechner.

Gegen Union Berlin hat Niederlechner mit einem Doppelpack beim 2:1-Sieg seine monatelange Torflaute beendet. Herrlich, früher selbst Stürmer, erlebt Niederlechner endlich wieder befreit und gelöst und hofft, dass er nachlegen kann: "Wichtig ist, dass er weiter dranbleibt und Gas gibt, damit es nicht wieder eine Durststrecke gibt."

Finnbogason verletzt, Vargas wieder fit

Da kann es Herrlich sogar verschmerzen, dass Alfred Finnbogason erneut fehlt. Der isländische Nationalspieler hat sich eine leichte muskuläre Verletzung in der Wade zugezogen und wird zehn Tage ausfallen.

Dafür ist Offensivspieler Ruben Vargas nach einer verletzungsbedingten Pause wieder dabei. Ein weiterer Offensivtrumpf, der für Turbulenzen in der nicht immer sattelfesten Dortmunder Hintermannschaft sorgen kann. Denn die kassierte in der laufenden Saison schon 26 Gegentreffer. Nur ein Tor weniger als der FC Augsburg.