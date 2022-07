FC Augsburg: Zweites Testspiel, zweiter 5:0-Sieg

Erster Härtetest gegen Sandhausen

Am kommenden Freitag dürfte es der FC Augsburg nicht ganz so leicht haben. Dann geht es im nächsten Testspiel gegen Zweitligist SV Sandhausen. Am 31. Juli steht im DFB-Pokal beim Regionalligisten TuS Blau-Weiß Lohne das erste Pflichtspiel an der neuen Spielzeit an.

Bundesliga-Auftakt gegen Freiburg

Die neue Bundesligasaison beginnt für den FC Augsburg am 6. August. Um 15.30 Uhr ist Europapokal-Teilnehmer SC Freiburg zu Gast in Schwaben. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitag (01.07.2022) die ersten sieben Spieltage genau terminiert.