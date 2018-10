FC Augsburg will sich in Dortmund "richtig knackig" zeigen

"Wir sind mit die mutigste Mannschaft in der Bundesliga", sagt Mittelfeldakteur Rani Khedira abgesichts der bislang gezeigten Auftritte in dieser Saison: "Wir haben optimistische und selbstbewusste Spieler." Das Ziel für Samstag (06.07.18, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) ist klar: Auch gegen den Tabellenführer wollen die Schwaben Zählbares holen.

"Wir wollen unabhängig von der Tabelle eine gute Leistung bringen und immer gewinnen", sagt Trainer Manuel Baum. "Ich hoffe, dass wir wieder etwas mitnehmen können." Dafür erwartet der FCA-Coach von seinen Spielern eine entsprechende Leistung: "Gegen Bayern haben wir es bewiesen, gegen Freiburg bestätigt und jetzt wollen wir es noch mal bestätigen." Der Erfolg gegen die Nordrhein-Westfalen komme aber nur mit Mut, Spielglück und einem guten Torwart", sagt Baum: "Der BVB ist extrem stark, sie stehen zurecht ganz oben."

Baum: Dortmund hat die Leichtigkeit

Gegen die Gastgeber sei deshalb natürlich ein offensives Auftreten gefragt, weiß auch der 39-Jährige: "Das wird ein brutal schwieriges Spiel." Man habe gesehen, dass Dortmund die englischen Wochen nichts ausmachen: "Der BVB ist gerade die Mannschaft mit der größten Leichtigkeit", so Baum. Die hatte der Bundesligaspitzenreiter auch am Mittwoch gegen den AS Monaco gezeigt. Mit einer Mischung aus großer taktischer Disziplin und offensiver Unbekümmertheit konnte das Team von Trainer Lucien Favre in der Champions League einen zunächst gleichwertigen Gegner schlagen. "Bei uns herrscht im Moment eine super Stimmung. Und die nehmen wir mit auf den Platz", schwärmte Torhüter Roman Bürki.

Auch Augsburg kann "richtig knackig sein"

Dem seit neun Pflichtspielen ungeschlagenen Favre ist es gelungen, aus den im Sommer generalüberholten Dortmundern wieder eine Einheit zu formen. Auch im Duell mit Monaco hatte der BVB von der Frechheit seiner Talente profitiert. Baum zollt dem Kollegen entsprechend Respekt, gibt sich aber kämpferisch: "Sie sind auf jeder Position doppelt, dreifach besetzt, haben einen jungen ausgewogenen Kader und wieder Teamgeist. Lucien Favre macht es sehr gut. Das wird richtig knackig", so der Coach: "Aber wer uns kennt: Wir können auch richtig knackig sein."