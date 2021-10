FC Augsburg will gegen VfB Qualitäten auf den Platz bringen

Personell will Weinzierl die beste Besetzung finden

Die Augsburger haben allerdings "zwei Problemfälle" aus dem DFB-Pokal mitgenommen. Weinzierl berichtete am Freitag von einer Knieverletzung bei Angreifer Noah Sarenren Bazee aus dem Zweitrundenaus am Mittwochabend im Elfmeterschießen (4:5) beim VfL Bochum. "Da wird's eng", so der Coach mit Blick auf das Punktspiel in der Bundesliga. Zudem habe Linksverteidiger Iago an der Hand Probleme. Eine Röntgenaufnahme sollte Aufschluss über die Situation des Brasilianers liefern.

Die Rückkehrer Niklas Dorsch und Florian Niederlechner sind wieder dabei, wie Fredrik Jensen erste Schritte zu gehen. Da sie lange raus waren, müsse man sich das bis Sonntag anschauen. Für Weinzierl heißt es dann, "die besten 18 Feldspieler und zwei Torhüter für den Kader zu finden."