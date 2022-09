FC Augsburg will gegen den FC Bayern "etwas hier behalten"

Der FC Augsburg will sich im restlos ausverkauften heimischen Stadion gegen den FC Bayern (17.9., 15.30 Uhr, Radio-Livereportage) gut präsentieren. Dafür bedarf es laut Maaßen einen Einsatz nahe an der Leistungsgrenze: "Wir müssen am Samstag läuferisch, in den Zweikämpfen und emotional ans absolute Maximum kommen". Dafür sei "nochmal eine Stufe höher als in Bremen" nötig.

Nach hinten leidensfähig, nach vorne zielstrebig

Außerdem solle sich das Team darauf einstellen, "leidensfähig zu sein". Schließlich werden "die Bayern viel den Ball haben wollen". Das gelte es, zu verhindern. Der FC Augsburg will aber auch nach vorne "auf die Umschaltmomente setzen" und diese "zielstrebig und konsequent" nutzen.

Mega-Programm kein Nachteil für die den FC Bayern

Weder die kleine Ergebniskrise der Münchner in der Liga mit zuletzt drei Unentschieden in Folge noch die Mehrbelastung durch das Champions-League-Spiel unter der Woche sieht der Augsburger Coach als Vorteil. Er erklärte: "Auch wenn sie rotieren, ist die Mannschaft gut".

FC Augsburg ohne Personalsorgen

Maaßen wird gegen den Rekordmeister mit dem Kader der vergangenen Woche auflaufen. Auch die zuvor angeschlagenen Ermedin Demirovic Arne Maier sind "wieder top fit" und stehen bereit.

Der Blick in die vergangene Saison macht den Schwaben Mut: Zuhause gelang ihnen in der Hinrunde ein überraschender 2:1-Sieg gegen den Rekordmeister. Im Rückspiel konnten sie die Bayern ebenfalls lange ärgern, auch wenn sie am Ene 0:1 verloren.