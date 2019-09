FC Augsburg will endlich wieder jubeln

Ex-Augsburger Hinteregger trotz erneuter Eskapade im Eintracht-Kader

Auf das wahrscheinliche Wiedersehen mit dem Ex-Augsburger Martin Hinteregger, dessen Abgang zur Eintracht geräuschvoll verlaufen war, wollte der Coach nicht näher eingehen. Hinteregger sorgte bei der österreichischen Nationalmannschaft mit einer Party-Eskapade für Wirbel. Der Nationalspieler hatte am Tag nach dem 6:0 der Österreicher gegen Lettland seinen 27. Geburtstag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und den von Trainer Franco Foda verhängten Zapfenstreich (21.30 Uhr) ignoriert. Daraufhin wurde Hinteregger vom deutschen Coach aus der Startelf für das Spiel am Montag in Polen (0:0) geworfen.

Es war nicht das erste Fehlverhalten des 27-Jährigen. Hinteregger war bereits im Sommer negativ aufgefallen, als er sich im Trainingslager mit seinem damaligen Verein FC Augsburg eine Alkohol-Eskapade geleistet hatte.