FC Augsburg will beim Pokalspiel ein "anderes Gesicht zeigen"

"Wir nehmen die drei Tage, um die Liga auszublenden. Wir sind gefordert und wollen unbedingt weiterkommen", sagte Weinzierl vor der Zweitrunden-Partie am Mittwoch (18.30 Uhr/Liveticker im BR24 Livecenter) beim Ligakonkurrenten VfL Bochum.

Mainz "darf nicht nochmal passieren"

Dennoch fordert Weinzierl eine Reaktion auf den schwachen Auftritt bei der Niederlage in Mainz (1:4). "Wenn du so unterlegen bist wie am Freitagabend, wirft das natürlich Fragezeichen auf. Das darf uns so natürlich nicht nochmal passieren", sagte der FCA-Coach. Es gehe darum, "ein anderes Gesicht zu zeigen. Es ist wichtig, dass wir schnell wieder spielen können."

Weinzierl kündigte weiter an: "Wir werden unsere beste Aufstellung stellen, natürlich mit dem Ziel weiterzukommen, aber auch mit dem Ziel, uns in die Spur zu bringen. Mit einem Erfolgserlebnis geht es im Fußball schnell." Während Niklas Dorsch und Fredrik Jensen weiter fehlen, sieht es bei Reece Oxford und Mads Pedersen besser aus. Auch der zuvor immer wieder verletzte Stürmer Alfred Finnbogason fühlt sich komplett fit.