FC Augsburg will auch in Nürnberg gegen den Abstieg punkten

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden hatte sich der FC Augsburg in die Länderspielpause verabschiedet. Der Vorsprung auf Nürnberg beträgt vor dem schwäbisch-fränkischen Derby am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga (Anstoß Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) in Franken ganze zwölf Zähler. Aber nur fünf Punkte steht der FCA vor dem Relegationsplatz.

Obwohl der Club in der bisherigen Saison gerade einmal 13 Punkte eingesammelt hat, will FCA-Coach Manuel Baum die Franken aber noch nicht abschreiben. "Klar ist es tabellarisch so, dass wir eigentlich als Favorit dahin fahren. Aber Nürnberg wird (…) mutig spielen und sich etwas zutrauen", warnt der Trainer.

Hoffen auf Finnbogasson nach Nationalmannschafts-Einsatz

Im Gegensatz zum 1. FCN, der nur einen einzigen Spieler international abstellen musste, war beim FCA ein halbes Dutzend Nationalspieler unterwegs. So kickte Alfred Finnbogason mit Island in der EM-Qualifikation gegen Frankreich. Dessen Kurzeinsatz nach der überstandenen Wadenverletzung in einem internationalen Pflichtspiel ist für Baum aber sogar durchaus positiv. Er hofft, dass sein Torjäger dadurch wieder in den Rhythmus kommt.

Ob der Isländer in Nürnberg von Beginn aufläuft, lässt der Trainer allerdings noch offen. Elf Spiele hat Finnbogason in dieser Saison schon verpasst, zehn davon durch Verletzungen.

"Punkte, Punkte, Punkte" für den Klassenerhalt

Die Schwaben wollen beim 1. FC Nürnberg auf jeden Fall ganz wichtige drei Punkte für den Klassenerhalt einfahren. "Für uns wäre es natürlich super, wenn wir frühzeitig raus wären, dass wir um den Relegationsplatz auch noch drum rum kommen", hofft Baum. Aber er ist auch darauf eingestellt, dass sich dieser Kampf "bis zum Ende durchziehen wird". Dass die Augsburger hungrig sind, unterstrich auch der verletzte Julian Schieber: "Wir wollen Punkte, Punkte, Punkte." Der 30-Jährige, der in diesem Jahr wegen mehrerer Muskelverletzungen noch kein einziges Spiel gemacht hat, kämpft unterdessen auch individuell um den Anschluss: "Ich geb' nicht auf, ich kämpfe mich zurück", lautet sein Versprechen.

Nächstes Highlight: Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig

Anreiz genug hat Schieber. Denn auch im DFB-Pokal hat der FC Augsburg noch Großes vor: Nach dem Spiel in Nürnberg wollen die Franken im Viertelfinale weiterkommen. "Da haben wir zu Hause die Chance, gegen Leipzig ins Halbfinale einzuziehen", freut sich Baum. Mit drei Punkten gegen Nürnberg und einem anschließenden Pokal-Coup wäre der FC Augsburg in der Tat auf dem Weg zu einem guten Saisonabschluss.