FC Augsburg: Weinzierl kehrt an die Seitenlinie zurück

Markus Weinzierl, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, steht nach seiner Corona-Erkrankung im Abstiegskampf wieder zur Verfügung. Der 47-Jährige leitete am Mittwoch das Mannschaftstraining des FCA und wird somit auch beim Spiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr in der Radio-Livereportage) wieder an der Seitenlinie stehen.

Zuletzt zwei Niederlagen in Folge

Die Co-Trainer Reiner Maurer, Tobias Zellner und Jonas Scheuermann hatten während Weinzierls Abwesenheit die Betreuung der Mannschaft übernommen. Die 1:2-Niederlage gegen Freiburg am Samstag hatte Weinzierl, der leichte Symptome aufwies, aus der Isolation verfolgt. Der FCA befindet sich auf Relegationsplatz 16. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge.

Obwohl der Trend nicht gerade für die Schwaben spricht, soll Weinzierl den Erstligisten vor dem Abstieg bewahren. Manager Stefan Reuter wollte trotz "einer schwierigen Situation" nicht in Panik verfallen. Der FCA hatte "schon häufig Drucksituationen. Wir werden uns dagegenstemmen." Seit elf Jahren ist der Klub "unabsteigbar". Dies soll auch weiter so bleiben.

Die ersten Free-TV-Bilder vom Duell FC Augsburg - Borussia Dortmund sehen Sie bei Blickpunkt Sport, Sonntag, 21.45 Uhr.