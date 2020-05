FC Augsburg wartet auf Erlaubnis für Mannschaftstraining

Nachdem die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag (30.04.2020) damit begonnen hatte, flächendeckend in den beiden Bundesligen Spieler, Trainer und Betreuer auf das Coronavirus zu testen, könnte schon in der nächsten Woche wieder regulär trainiert werden. Ein konkretes Datum für die Rückkehr zu regulären Einheiten inklusive Körperkontakt gebe es in Augsburg noch nicht. "Sobald aber die Freigabe der Behörden da ist, werden auch wir wieder in das Mannschaftstraining einsteigen", sagte ein Klubsprecher.