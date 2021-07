FC Augsburg: Vorzeitige Vertragsverlängerung mit Ruben Vargas

Ruben Vargas ist nach seiner erfolgreichen EM-Teilnahme mit der Schweizer Nationalmannschaft und dem anschließenden Urlaub zurück in Augsburg. Nach den ersten Trainingseinheiten auf dem Platz unterzeichnete der 22-Jährige einen neuen Vertrag und verlängerte damit den ohnehin noch bis 2024 laufenden Kontrakt vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2025.

„Ruben Vargas hat in seinen ersten beiden Spielzeiten bei uns eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind überzeugt, dass diese noch lange nicht abgeschlossen ist und haben ihm daher die vorzeitige Verlängerung angeboten, schließlich sollen gute Leistungen auch beim FC Augsburg belohnt werden." Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport

Seit 2019 beim FC Augsburg

Ruben Vargas trägt seit 2019 das FCA-Trikot. In den ersten beiden Spielzeiten absolvierte er nach seinem Wechsel vom FC Luzern 63 Bundesliga-Spiele, in denen ihm zwölf Tore und fünf Torvorlagen gelangen. Darüber hinaus war er für die Schwaben in zwei DFB-Pokal-Spielen im Einsatz, in denen ihm ein Treffer und ein Assist gelangen.

"Ich freue mich, dass der FCA mir diese vorzeitige Verlängerung angeboten hat. Das zeigt, wie sehr die Verantwortlichen überzeugt sind, dass ich der Mannschaft in den nächsten Jahren helfen und mich beim FCA auch noch weiterentwickeln kann. Dieses Vertrauen möchte ich mit guten Leistungen zurückzahlen" Ruben Vargas