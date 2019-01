FC-Augsburg-Vorbereitung in Algorfa mit Problemen behaftet

Zum zweiten Mal in dieser Saison verpasst der brasilianische Stürmer Caiuby aus privaten Gründen ein komplettes Trainingslager des FC Augsburg. "Ich rechne hier nicht mehr mit ihm", sagte Stefan Reuter in Algorfa, da der Klub die Rückreise bereits am 12. Januar antritt. Zu den Konsequenzen für den 30-Jährigen hält sich der Sport-Geschäftsführer bedeckt. Schon im Sommer war der Brasilianer erst mit Verzögerung in die Saisonvorbereitung eingestiegen, weil er eigenmächtig seinen Heimaturlaub verlängert hatte. Dafür erhielt er eine saftige Geldstrafe. Droht Caiuby nun sogar das Aus?

Das Thema nervt, zumal den auf Tabellenplatz 15 abgestürzten FCA eigentlich seine mannschaftliche Geschlossenheit auszeichnet. Auch wenn Kapitän Daniel Baier von einer Belastung durch die Dauerdebatte um den Südamerikaner nichts wissen will. "Ich weiß nicht, was los ist, und ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht. Wir brauchen Jungs, die mitziehen. Die, die da sind, ziehen voll mit. Das zählt aktuell", betonte der 34 Jahre alte Routinier.

Schieber erleidet Oberschenkelverletzung

Neben Unruheherd Caiuby stellt auch die Liste der verletzten Spieler Trainer Manuel Baum vor eine große Herausforderung: Zuletzt meldete sich Stürmer Julian Schieber mit einer Blessur im linken Oberschenkel vom Training ab. Im schlimmsten Fall ist das Trainingslager an der Costa Blanca für den 29-Jährigen vorzeitig beendet. Vor Schieber hatten schon Felix Götze, Sergio Cordova, Jeffrey Gouweleeuw, Martin Hinteregger und Sami Khedira wegen diverser Verletzungen mit dem Training aussetzen müssen.

Linksverteidiger Philipp Max ist vor der Anreise an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt und erst gar nicht mit in das Fünf-Sterne-Ressort geflogen. Damit ist für Baum die Arbeit am Feinschliff extrem schwierig. Alleine die etatmäßige Viererkette aus Max, Gouweleeuw, Hinteregger und Jonathan Schmid kann sich im Winterquartier nicht richtig einspielen.

Testspiel gegen Royal Antwerpen FC

Am Freitag (11.01.2018) treten die Fuggerstädter gegen den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen FC an, der sein Trainingscamp ebenfalls im La Finca Golf Resort in Algorfa bezogen hat. Der Tabellendritte der belgischen Jupiler League, bei dem Ex-FCA-Spieler Daniel Opare unter Vertrag steht, trainiert quasi parallel zum FCA auf dem zweiten Trainingsplatz der Sportanlage des Hotels.

Dann bleibt nicht mehr allzu viel Zeit bis zum Rückrundenstart am 19. Januar mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.

"Es werden nur die spielen, die 100 Prozent fit sind und 100 Prozent geben können." FCA-Coach Manuel Baum

Zittern um den Klassenerhalt

Seit dem Aufstieg 2011 hielten die regelmäßig als Abstiegskandidat gehandelten Fuggerstädter die Klasse, mussten aber zuletzt drei Mal nacheinander bis in die letzte Saisonphase zittern. Das droht dem Team von Baum auch in diesem Jahr - und das, obwohl Stürmer Alfred Finnbogason meinte: "Ich bin immer noch überzeugt, dass wir eine Mannschaft haben, die in die obere Tabellenhälfte kommen könnte."