FC Augsburg: Volle Rückendeckung für Trainer Baum

"In jedem Fall halten wir an Trainer Manuel Baum fest und wollen auch die Diskussion nicht", stellte Reuter am Montag auf einem eigens einberufenen Medientermin klar. Trainer Baum schloss einen Rücktritt aus: "Den Vertrauensbeweis, den ich jetzt verspüre, da würde nicht in Frage kommen, dass ich sage, ich höre jetzt auf."

Mannschaft in die Pflicht nehmen

Stattdessen nehmen die Augsburg Bosse nach dem desolaten 1:5 in Freiburg die Spieler in die Pflicht: "Es gab einen klaren Appell an die Mannschaft, jetzt die Grundtugenden zu zeigen. Dann haben wir es auch immer hingekriegt", erklärte Reuter. Und Baum, der eine harte und gleichzeitig konstruktive Aussprache mit dem Team geführt hat, ergänzte: "Das Entscheidende ist, dass die Mannschaft mit einem guten Gefühl, einer Idee und mit Leidenschaft auf den Platz geht." Manager und Coach zeigen sich Schulter an Schulter. Das Verhältnis sei sehr gut, betonten beide.