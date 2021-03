FC Augsburg: Viel Respekt vor Freiburg und Streich

Nach dem 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach ist die Situation beim FC Augsburg wieder etwas entspannter. Der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz 16 beträgt acht Punkte. Was die Augsburger aber nicht davon abhalten soll, beim Gastspiel in Freiburg (Sonntag, 18 Uhr) weitere Zähler für den Klassenerhalt einzufahren.

Lob für Gegner

Die Aufgabe ist dennoch schwer. Denn die Freiburger präsentieren sich in dieser Saison extrem konstant und haben nichts mit den unteren Plätzen zu tun, im Gegenteil: Sie spielen nach wie vor um die europäischen Plätze mit. FCA-Trainer Herrlich lobte sein Gegenüber Christian Streich: "Toll, dass wir ihn im Fußball im Profibereich haben." Herrlich hält Streich sogar für einen geeigneten Nationaltrainer, was er augenzwinkernd mit den Worten kommentierte: "Da würden wir uns freuen, wenn das passieren würde. Dann ist es leichter, in Freiburg zu gewinnen." Herrlich erwartet an der Dreisam einen Gegner "mit unheimlich viel Leidenschaft" - was auf Trainer und Mannschaft gleichermaßen zutrifft.

Länderspielpause mit Einschränkungen

Mit Blick auf die kommende Länderspiel-Pause teilten die Augsburger außerdem mit, dass sie Spieler wegen der aktuellen Corona-Lage nur begrenzt zu den Nationalteams abstellen werden. Trainer Heiko Herrlich sagte am Freitag, dass Ruben Vargas mit der Schweiz reisen dürfe. Die Schweiz spielt in Bulgarien und dann zweimal zuhause.

Michael Gregoritsch wird das erste Länderspiel der Österreicher in Schottland nicht mitmachen, da das Land als Virusvarianten-Gebiet eingestuft wird. Anschließend bestreiten die Österreicher zwei Partien in Wien. Laszlo Benes darf die erste Partie der Slowaken in Zypern mitmachen, nicht aber die beiden folgenden in der Slowakei.