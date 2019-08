FC Augsburg verstärkt Defensive: Jedvaj und Lichtsteiner kommen

Nur wenige Stunden nach dem vermeldeten Transfer des 35-jährigen Rechtsverteidigers Stephan Lichtsteiner am Montagabend hat der FC Augsburg jetzt auch noch die Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers Tin Jedvaj bekannt gegeben. Jedvaj wird für ein Jahr vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen ausgeliehen.

Jedvaj international erfahren

Er ist flexibel auf allen Abwehrpositionen einsetzbar und soll der zuletzt überforderten FCA-Abwehr Stabilität verleihen. Beim 1:5-Ligaauftakt gegen Borussia Dortmund hatten die Augsburger große Schwächen in der Defensive gezeigt, schon zuvor beim überraschenden 1:2-Pokalaus in Verl war die Hintermannschaft unsicher. Damit reagieren die Augsburger frühzeitig auf Probleme, die sich schon in der vergangenen Saison angedeutet hatten. Jedvaj hat mit seinen 23 Jahren bereits 20 Länderspiele für die kroatische Nationalmannschaft absolviert und bringt viel Bundesliga- (81 Spiele) sowie Champions-League-Erfahrung (7 Spiele) mit. In Leverkusen kam er zuletzt aber nicht mehr zum Zug.

Lichtsteiner mit viel Erfahrung

Erfahrung ist noch viel mehr das Stichwort beim Schweizer Lichtsteiner: Der Schweizer hat 105 Länderspiele auf dem Buckel und war unter anderem für die internationalen Top-Klubs Lazio Rom, Juventus Turin und FC Arsenal aktiv. Da sein Vertrag in England zum Saisonende ausgelaufen war, wechselt er ablösefrei nach Augsburg.

Schon gegen Union in der Startelf?

Durch die beiden Verpflichtungen wird ein Abgang von Außenverteidiger Philipp Max, der schon seit Monaten mit einem Wechsel liebäugelt, wohl wahrscheinlicher. Jedvaj und Lichtsteiner sollten den Schwaben indes direkt weiterhelfen und könnten schon beim nächsten Heimspiel gegen Aufsteiger Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) in der Startelf stehen. Die Augsburger setzen damit ein benötigtes Ausrufezeichen und schlagen nochmal auf dem Transfermarkt zu, um nicht früh in der Saison am Tabellenende stecken zu bleiben.