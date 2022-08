FC Augsburg verpflichtet Stürmer Mergim Berisha

Der FC Augsburg leiht bis zum Saisonende Mergim Berisha von Fenerbahce Istanbul aus. Außerdem sicherten sich die Schwaben eine Kaufoption für den Mittelstürmer. Der 24-Jährige soll "mit seiner Köpergröße (Anm. d. Red.: 1,84) und Wucht das Spiel der Augsburger nach vorne beleben", sagte FCA-Geschäftsführer Sport Stefan Reuter.

Seitdem die Schwaben den Vertrag mit Alfred Finnbogason haben auslaufen lassen, herrscht eine ziemliche Torflaute. Berisha kann auch als hängende Spitze oder als Außenstürmer spielen. Bei den Fuggerstädtern erhält er die Trikotnummer 11. Erstmals auflaufen könnte Berisha beim Heimspiel des FC Augsburg gegen Hertha BSC Berlin am kommenden Wochenende.

Aufgewachsen in Berchtesgaden, ausgebildet in Salzburg

Der 24-jährige Berisha wurde mit der deutschen U21-Nationalmannschaft im Jahr 2021 Europameister. Mit der Juniorenauswahl absolvierte er insgesamt 13 Länderspiele. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der im oberbayerischen Berchtesgaden in der Nachwuchs-Fußballakademie von RB Salzburg.

Seinen Durchbruch schaffte er in der Saison 2020/21. In Österreichs erster Liga kam er zu 31 Einsätzen und 14 Toren. Danach verpflichtete ihn Fenerbahce Istanbul. Dort traf er in 23 Partien fünf Mal.

Zwei Tore gegen den FC Bayern München in der Champions League

Mit RB Salzburg zeigte er in der Saison 2020/21 auch in der Champions League seine Torgefährlichkeit. In sechs Gruppenspielen erzielte er vier Treffer. Dabei zeichnete er sich in beiden Spielen gegen den FC Bayern München aus.

Im Hinspiel sorgte traf er zur 1:0-Führung nach vier Minuten für Salzburg, im Rückspiel in der Allianz Arena schenkte er Manuel Neuer den einzigen Gegentreffer ein.