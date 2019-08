FC Augsburg verpflichtet Lichtsteiner

"Wir freuen uns, das wir mit Stephan Lichtsteiner einen erfahrenen Profi für den FCA gewinnen konnten, der durch seine beeindruckende Karriere in der Schweiz, Frankreich, Italien, England sowie der Schweizer Nationalmannschaft einen unglaublichen Erfahrungsschatz aufweisen kann, den er neben seinen sportlichen Qualitäten in unsere Mannschaft einbringen wird", freut sich Stefan Reuter über den Transfer.

"Der FC Augsburg ist ein Verein, der sich in den letzten Jahren großartig entwickelt hat. Dieser Schritt ist für mich genau die Herausforderung, die ich mir nach meiner Station in England gewünscht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich in diese junge und hungrige Mannschaft viel einbringen kann." Stephan Lichtsteiner

Lichtsteiner kommt ablösefrei

Stephan Lichtsteiner, der unter anderem bereits bei Top-Klubs wie dem OSC Lille, Lazio Rom, Juventus Turin oder dem FC Arsenal Leistungsträger war, wird beim FC Augsburg das Trikot mit der Rückennummer 2 tragen. Bereits am Dienstag (20.8.) soll der Schweizer erstmals mit dem FCA-Team auf dem Trainingsplatz stehen und die Vorbereitung auf das erste Heimspiel der Saison gegen Union Berlin aufnehmen.

Zuletzt war der Rechtsverteidiger in der Premiere League für den FC Arsenal am Ball. Da sein Vertrag in England zum Saisonende ausgelaufen war, wechselt Lichtsteiner ablösefrei nach Augsburg.