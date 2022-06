FC Augsburg hofft mit Coach Enrico Maaßen auf ruhige Zeiten

Jetzt ist auch der letzte Trainerstuhl in der 1. Fußball Bundesliga besetzt: Der FC Augsburg hat Enrico Maaßen von der Drittliga-Mannschaft von Borussia Dortmund verpflichtet: Der Vertrag ist zwar noch nicht unterschrieben aber die mündliche Vereinbarung steht. "Die finalen Vertragsdetails werden in den nächsten Tagen noch schriftlich fixiert", so die offizielle Mitteilung der Schwaben.

Der 38-Jährige war für die Fuggerstädter der erste Kandidat, nachdem Markus Weinzierl nach dem letzten Saisonspiel gegen Fürth verärgert hingeworfen hatte.

Talentförderung und -entwicklung

"Wir haben die Entwicklung von Enrico Maaßen in den letzten Jahren sehr interessiert verfolgt, weil er ein junger, erfolgshungriger Trainer ist, der sich und sein Umfeld weiterentwickeln möchte. Er arbeitet sehr intensiv mit jungen Spielern und hat bewiesen, dass er diese erfolgreich fördern kann", begründete FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter die Entscheidung.

Laut BR-Reporter René Kirsch bringt Maaßen auch seinen bisherigen Co-Trainer Sebastian Block mit nach Augsburg.

Drittliga-Aufsteiger mit Borussia Dortmund II

Auch wenn Maaßen selbst nur im Amateurbereich gekickt und bisher als Drittliga-Trainer gearbeitet hat, ruhen große Hoffnungen auf ihm. Schließlich haben die Augsburger bereits mehrfach gute Erfahrungen mit Übungsleitern aus dem Amateurbereich gemacht - unter anderem mit den beiden Niederbayern Markus Weinzierl und Manuel Baum.

Einen ähnlichen Karrieresprung könnte Maaßen nun machen. Die Schwaben haben zahlreiche junge Spieler wie den 17-jährigen Abwehrspieler Aaron Zehnter in ihren Reihen, die unter dem Norddeutschen reifen sollen. Der Wirbel um Rekordtransfer Ricardo Pepi war anfangs groß beim FCA. Bislang konnte der US-Amerikaner sich aber noch nicht entsprechend durchsetzen. Auch ihn soll der neue Trainer nun voranbringen und zum Stammspieler formen.

Hoffnung auf ruhigere Zeiten

Mit der Verpflichtung des neuen Trainergespanns hoffen die Verantwortlichen, dass wieder Ruhe einkehrt im Verein. Aber "das könnte schwierig werden, wenn der Klub sportlich holprig in die neue Saison startet", meint BR-Reporter René Kirsch. Eventuell schaffen es aber die Augsburger ja, wenn sie in den nächsten Wochen noch ein, zwei Spieler verpflichten.

Seit dem Aufstieg 2011 ist Maaßen der siebte Trainer nach Jos Luhukay, Dirk Schuster, Manuel Baum, Martin Schmidt, Heiko Herrlich und Markus Weinzierl. Letzterer coachte die Fuggerstädter bekanntlich zwei Mal. Die zurückliegende Bundesligasaison beendeten die Schwaben auf Tabellenplatz 14. Damit schaffte der Klub auch im elften Erstligajahr den Klassenerhalt.

Maaßen im Portrait

Der in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern geborene Maaßen betreute seit Sommer 2020 die U23 des BVB und schaffte mit den Talenten den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga. In dieser Saison landete das Team dort auf dem neunten Platz. Zuvor arbeitete Maaßen als Coach beim SV Drochtersen/Assel und dem SV Rödinghausen. Während seiner aktiven Laufbahn als Spieler war Maaßen unter anderem in der Regionalliga aktiv.