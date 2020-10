FC Augsburg verpflichtet Dänen-Talent Winther

Winther unterschreibt einen Vertrag bis 2025 in Augsburg. Der dänische Innenverteidiger bleibt allerdings bis zum Ende dieser Saison auf Leihbasis in Lyngby, um dort mehr Spielpraxis zu sammeln. Dort hat er in dieser Saison bereits vier Spiele absolviert. Die Ablösesumme soll rund eine Million Euro betragen.

Reuter spricht von "Win-Win-Situation"

"Es macht mich stolz, dass der FC Augsburg mir die Chance geben wird, mich in der Bundesliga zu beweisen. Ich sehe den FCA langfristig als den Verein an, bei dem ich mich optimal entwickeln kann", sagte Winther. FCA-Manager Stefan Reuter meinte: "Wir freuen uns, dass sich Frederik Winther trotz zahlreicher Interessenten für den FCA entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass diese Konstellation mit einem weiteren Jahr in seinem vertrauten Umfeld eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein wird. Ab dem kommenden Sommer freuen wir uns dann auf einen sehr talentierten jungen Spieler, der das Zeug hat, sich beim FCA in der Bundesliga durchzusetzen."