FC Augsburg verpflichtet Caligiuri, Strobl und Gikiewicz

Caligiuri und Strobl erhalten jeweils Dreijahresverträge, Gikiewicz unterzeichnete für zwei Spielzeiten. Bei ihren alten Vereinen laufen die Arbeitspapiere jeweils am 30. Juni aus. Bereits in den letzten Wochen hatten verschiedene Medien über einen Wechsel der drei bundesligaerfahrenen Profis nach Augsburg berichtet, nun sind die Transfers perfekt.

"Starke Charaktere mit Führungsrollen"

"Wir freuen uns, dass wir mit den Dreien nicht nur Spieler mit enormer sportlicher Qualität für unseren FCA gewinnen konnten, sondern auch starke Charaktere, die in ihren Klubs wichtige Positionen und Führungsrollen übernommen haben", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und ergänzte: "Wir sind uns sicher, dass sie unserer Mannschaft durch ihre Mentalität auf und neben dem Platz sehr gut tun werden."

Anpassungsschwierigkeiten nicht erwartet

Auch Caligiuri glaubt, dass die Mentalität beim FC Augsburg "sehr gut" zu seiner Spielweise passe: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Heiko Herrlich und Stefan Reuter haben mich überzeugt und mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass meine Qualitäten hier gefragt sind", sagte der ehemalige Schalker. Der Ex-Unioner Gikiewicz erwartet beim 15. der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit ebenfalls keine Anpassungsschwierigkeiten: "Ich bin mir sicher, dass mir die Umstellung schnell gelingen wird, denn Union und der FCA ticken in vielen Punkten ähnlich", sagte der Pole: "Ich freue mich auf ein neues und hoffentlich ebenfalls erfolgreiches Kapitel in meiner Laufbahn."

Kaufoption bei Uduokhai gezogen

Neben dem Trio wird zudem Abwehrspieler Felix Uduokhai auch in Zukunft das FCA-Trikot tragen. Bei dem 22-Jährigen hatte der FCA die Kaufoption gezogen, die im Leihvertrag mit dem VfL Wolfsburg verankert war.