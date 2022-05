FC Augsburg verpflichtet Arne Maier fest

Erst kürzlich sagte Arne Maier in der Sendung "Blickpunkt Sport", er fühle sich "super wohl" in Augsburg und könne sich einen Verbleib gut vorstellen. Nach einjähriger Leihe hat der FC Augsburg den U21-Nationalspieler nun fest verpflichtet.

"Auf Anhieb feste Größe" im Team

Maier war in seinem Leihjahr mit sieben Assists bester Vorlagengeber des FCA. Der 23-Jährige sei auf "Anhieb eine feste Größe in unserer Mannschaft geworden und hat sich zu einem absoluten Leistungsträger in der Zentrale entwickelt", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter.

Darüber hinaus habe der Mittelfeldspieler enormes Entwicklungspotenzial. Maier selbst kündigte an, "noch mehr Verantwortung" zu übernehmen und "beim FCA eine erfolgreiche Zeit zu gestalten."

Maier hatte 2021 die deutsche U21 als Kapitän zum EM-Titel geführt, ab dem neunten Lebensjahr durchlief er sämtliche Jugendmannschaften der Hertha.