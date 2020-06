FC Augsburg verpasst gegen Hoffenheim den sicheren Klassenerhalt

FC Augsburg kämpft um den Anschluss

Die TSG startete effizienter in die zweite Hälfte und belohnte sich für die Energieleistung mit dem Führungstreffer. Pavel Kaderabeks Flanke landete zentral im Sechzehner, Munas Dabbur (59.) schickte den Ball Richtung Tor, Stephan Lichtsteiner grätschte noch dazwischen, kam aber zu spät. Und Luthe war dieses Mal machtlos. 1:0-Führung für die Gäste. Nur drei Minuten später klingelte es erneut bei den Schwaben. Ihlas Bebou hatte das Leder an die Latte geköpft, Dabbur stand goldrichtig und staubte zum Doppelpack ab. Hoffenheim zeigte sich mehr und mehr in Europa-League-Form. Der FCA litt dagegen unter der Rotation, besonders hinten in der Viererkette.

Doch dann konnten die Gastgeber überraschend einen Fehler in der TSG-Abwehr nutzen und zum 1:2-Anschlusstreffer einnetzen. Löwen hatte eine Ecke auf den ersten Pfosten geschickt, dort stand Ruben Vargas. Hoffenheims Rudy kam zu spät und Vargas (69.) köpfte den Ball ins lange Eck. Kurz danach wirbelte der frisch eingewechselte TSG-Youngster Maximilian Beier über den Rasen und nagelte den Ball an die Augsburger-Querlatte.

Das dritte Tor lag in der Luft

Andrej Kramaric prüfte Luthe mit einer flachen Hereingabe. Der Tormann konnte die Kugel nur mit den Fingerspitzen erreichen und legte den Ball in die Mitte. Bebou lag schon fast, rappelt sich auf und zwei Schritte später war das Spielgerät dann drin. Luthe war machtlos. Damit verpassten die Augsburger die drei wichtigen Punkte im Abstiegskampf.