FC Augsburg: Uth-Verletzung überschattet Remis gegen Schalke

Uth verlor nach einem Kopf-Zusammenstoß mit Felix Uduokhai das Bewusstsein und musste nach einer längeren Behandlungspause vom Platz getragen werden. Wie das Tabellenschlusslicht noch während der Begegnung mitteilte, sei der 29-Jährige allerdings "ansprechbar und stabil". Uth wurde in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht, mehrere Bundesligaklubs richteten dem früheren Nationalspieler via Sozialer Medien Genesungswünsche aus.

Dass die Königsblauen nun schon seit 27 Bundesligaspielen in Serie auf einen Sieg warten und weiter unfreiwillig den 55 Jahre alten Rekord von Tasmania Berlin (31) jagen, interessierte in Augsburg nur am Rande. Suat Serdar brachte die Gastgeber mit einem Eigentor zunächst in Führung (32.), doch Benito Raman (52.) und Nassim Boujellab (61.) drehten zwischenzeitlich das Spiel für die Schalker. Doch den Augsburgern gelang nach einer umstrittenen Gelb-Roten-Karte für Stürmer Florian Niederlechner (54.) kurz vor Schluss durch Marco Richter in der Nachspielzeit (90.+3) doch noch der Ausgleich.

Augsburg seit fünf Spielen sieglos

Schalke-Trainer Manuel Baum musste bei der Rückkehr an seine alten Wirkungsstätte damit den nächsten bitteren Rückschlag einstecken, sein Team hat nach elf Spieltagen nun sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Mannschaft von FCA-Coach Heiko Herrlich ist seit fünf Ligaspielen sieglos. In der Offensive musste Baum auf den zuletzt suspendierten Amine Harit verzichten, der wegen Knieproblemen ausfiel. Herrlich änderte nach sein System und setzte auf drei zentrale Mittelfeldspieler. Die Königsblauen starteten mutig in die Anfangsphase und übernahmen die Kontrolle.