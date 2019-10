FC Augsburg unter Druck - Gegner FC Bayern bestens aufgestellt

Kovac will "jedem die Minuten geben"

Niko Kovac will die Schwaben jedenfalls nicht unterschätzen und erwartet ein schweres, intensives und körperbetontes Spiel. Dabei kann auch Thomas Müller, der zuletzt fünf Spiele nacheinander zu Spielbeginn nur auf der Ersatzbank saß, auf einen Einsatz hoffen. Denn das Duell mit den Augsburgern ist der Auftakt von sieben Partien in 22 Tagen für die Münchner. "Wir müssen jetzt schon zusehen, dass wir jedem die Minuten geben und immer frische Kräfte haben." Und Müller ist frisch.

Kovac entschuldigte sich dafür, den 30-Jährigen als eine Art Notnagel bezeichnet zu haben. "Was die Aussage betraf, war das mal ein Fehler von mir, ich habe mich falsch artikuliert", so der Coach. "So in der Form war es nicht gemeint." In der Sache machte Kovac allerdings keine Zugeständnisse. "Ich werde ganz objektiv mit dem Thema umgehen", sagte er. Er und sein Trainerteam würden auch in Zukunft versuchen, "immer die beste Lösung für den Spieltag zu finden". Gegen Augsburg kann Kovac jedenfalls aus dem Vollen schöpfen: "Wir könnten gar nicht besser aufgestellt sein, das wollen wir auch gegen Augsburg sehen."