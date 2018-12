FC Augsburg - trotz Tabellenplatz 14 noch keine Panik

Nach vier Niederlagen am Stück wollen die Schwaben endlich einen Sieg erzwingen. "Die Basics müssen wieder stimmen, wir müssen 90 Minuten rennen, wir müssen einfach richtig eklig sein", fordert Offensivkraft André Hahn vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion) gegen Vize-Meister FC Schalke 04. "Ein Erfolgserlebnis ist für uns enorm wichtig."

"Alle sind heiß darauf, Spiele zu gewinnen. Wir haben die Qualität und den Willen, um das zu schaffen.“ André Hahn

Den Bock wieder umstoßen

Die Einstellung im Team passt, dennoch wird es immer enger und "die Stimmung außen herum wird unruhiger", sagt Kapitän Daniel Baier zur Situation vor dem 15. Spieltag. Mit 13 Punkten haben die Augsburger als Tabellenvierzehnter nur zwei Punkte Abstand auf die Abstiegsränge vorzuweisen. "Wir brauchen sehr, sehr lange um diese Tore zu machen", moniert deshalb Torhüter Andreas Luthe. Für Baier ist dennoch jetzt nicht die richtige Zeit, um "zu jammern, wir müssen den Bock wieder umstoßen", fordert der 34-Jährige. Der Kapitän glaubt fest daran, dass der FCA wieder zurück in die Erfolgsspur kommt.

"Weiter arbeiten, Mund abputzen und dann geht's wieder weiter." Andreas Luthe

Gegen den Vize-Meister kündigt Trainer Manuel Baum eine extrem leistungsbereite Mannschaft an: "Wir werden am Samstag eine Mannschaft auf dem Platz haben, die darauf brennt, ihre Aufgaben zu erfüllen. Jeder wird 90 Minuten rauf und runter rennen und alles dafür geben, nach dem Spiel mit den Fans in der Kurve jubeln zu können." Der Coach rechnet trotz der Formkrise der Gäste in der Bundesliga jedoch mit einem "gefährlichen Gegner".

Finnbogason wieder in Form

Immerhin könnte auch wieder der lange von Adduktorenbeschwerden beeinträchtige Topstürmer Alfred Finnbogason für Tore sorgen. "Er hat im Moment keine Schmerzen und konnte alles mitmachen", versicherte Baum zu den Trainingseindrücken.