FC Augsburg trotz Personalnot mit Optimismus nach Köln

Der FC Augsburg muss auch im Bundesliga-Spiel gegen den Tabellennachbarn 1. FC Köln auf Stammkeeper Rafal Gikiewicz verzichten. "Er hat immer noch nicht mit der Mannschaft trainiert", sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (ab 15.30 Uhr bei BR24 Sport im Ticker und in der Radio-Livereportage). Für den polnischen Schlussmann, der seit dem Schalke-Spiel an einer Oberschenkelverletzung leidet, dürfte erneut Tomas Koubek ins Tor rücken.

Ohne Gegentor aus Köln zurückzukehren dürfte eine schwierige Aufgabe für den 30-jährigen Keeper werden. Denn die Personalsituation ist angespannt. Der FCA reist praktisch ohne Innenverteidiger zum 1. FC Köln. Reece Oxford und Felix Uduokhai (Riss der Syndesmose) sind immer noch nicht einsatzbereit. Kapitän Jeff Gouweleeuw sowie Maximilian Bauer sind gelb-gesperrt. "Es ist wie es ist. Die Sinne sind geschärft", gab sich Maaßen optimistisch.

Bersiha bricht Training ab

Durch die Ausfälle der Stamminnenverteidigung wird aller Voraussicht nach der 21-jährige Däne Frederik Winther zu seinem ersten Einsatz der Saison kommen. Neben ihm könnten Iago oder Robert Gumny auflaufen, deutete Maaßen an und wies darauf hin, dass er sich auf viele Flanken der Kölner einstelle.

Dem FCA droht auch der Ausfall von Stürmer Mergim Berisha. "Er ist angeschlagen und hat das Training gestern abgebrochen", berichtete Maaßen. Auch bei Arne Maier ist der Einsatz ungewiss. Hinzu kommen die Langzeitverletzten Niklas Dorsch, Tobias Strobl, André Hahn und Noah Joel Sarenren Bazee.

FCA weiter auf Rekordjagd

"Wir werden das Beste daraus machen. Ich habe immer gesagt, dass die Jungs, die weniger Spielzeit bekommen, nah dran sind. Jetzt haben sie die Möglichkeit das zu zeigen", gab sich Maaßen optimistisch. "Die Mannschaft ist im Flow. Das kann den einen oder anderen Neuen, der in die Startelf kommt, tragen. Ich freue mich auf das Spiel."

Grund zur Vorfreude gibt es genug. Mit 13 Punkten aus den ersten neun Spielen gelang den Augsburgern der beste Saisonstart in ihrer mehr als zehnjährigen Bundesliga-Geschichte. Gegen Köln könnte der FCA bereits den fünften Sieg der Saison holen, das war der Mannschaft in der vergangen Saison erst am 21. Spieltag gelungen.