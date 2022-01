FC Augsburg: Trotz Pepi nur Außenseiter in Hoffenheim

Außenseiter in Hoffenheim - 1899 mit neuer Lust

Weinzierl ist davon überzeugt, "dass er einschlägt". Allerdings sei Pepi noch sehr jung und müsse sich an das hohe Niveau in der Bundesliga erst gewöhnen: "Davor warne ich immer."» Der FCA sehe in ihm "eine clevere und langfristige Investition, das heißt aber nicht, dass er nicht von Anfang an spielen könnte".

In Hoffenheim, beim Tabellenfünften, sei Augsburg "Außenseiter, aber wir fühlen uns wohl in dieser Rolle", so Weinzierl. Die Kraichgauer haben bis auf Ermin Bicakcic, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, alle Spieler an Bord. Trainer Sebastian Hoeneß hofft, an die zum Teil starken Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen zu können: "Wir haben den Akku aufgeladen, die Pause hat uns gut getan. Die Jungs haben wieder richtig Lust", sagte er. Und weiter: "Wir wollen mit einem Heimsieg reinkommen in das Jahr."

Uduokhai und Dorsch sind zurück

Beim FCA fehlen Ersatztorhüter Tomas Koubek (COVID-19) und der gesperrte Reece Oxford. Florian Niederlechner (Schienbein), für den es offenbar eine Anfrage aus den USA gab, die der Klub abgelehnt hat, ist angeschlagen. Wieder zurück sind Felix Uduokhai und Niklas Dorsch.