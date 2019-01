FC Augsburg trennt sich von Caiuby

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den brasilianischen Stürmer Caiuby nach dessen verspäteter Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub freigestellt.

Geschäftsführer Reuter: Caiuby hat Mannschaft geschadet

Der 30-Jährige, so der FCA, könne sich einen neuen Verein suchen. "Grundsätzlich bringen wir Verständnis für private Probleme auf, können aber das Gesamtverhalten von Caiuby nicht nachvollziehen und tolerieren. Mit seiner Handlungsweise schadet er dem FC Augsburg und vor allem der Mannschaft, die ihn trotz einiger Verfehlungen immer unterstützt hat", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, nach einem persönlichen Gespräch mit Caiuby.

Caiuby: Es gibt Anfragen

Der Brasilianer habe ein Angebot erhalten, separat und einzeln zu trainieren. Der 30-Jährige hatte neben seinem eigenmächtig verlängertem Heimaturlaub auch mit weiteren Äußerungen für Wirbel gesorgt. "In Deutschland zu bleiben, ist nicht gerade die Option, die mir zusagt", hatte der 30-Jährige beim brasilianischen Internetportal UOL Esporte erklärt.

"Es gibt Anfragen, ja", zitierte "UOL Esporte" den 30-Jährigen, der in der Wintervorbereitung des FCA aus privaten Gründen gefehlt hatte. Der Offensivmann aus São Paulo hatte Brasilien im Sommer 2008 in Richtung VfL Wolfsburg verlassen und spielt mittlerweile seit 2014 in Augsburg. In der abgelaufenen Winterpause hat Caiuby nicht mit der Mannschaft trainiert.