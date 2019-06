FC Augsburg: Trainingsstart mit vielen neuen Gesichtern

Trainingsauftakt in Augsburg, Trainer Martin Schmidt möchte die Vorbereitung nutzen, um seine Philosophie vom schnellen und direkten Fußball in Augsburg noch besser einzustudieren. Wenn es vom 21. bis 28. Juli ins Trainingslager nach Bad Häring in Tirol geht, sollen die Spieler schon topfit sein. Deshalb setzt der Coach die erste - nicht öffentliche - Trainingseinheit so früh an.

Tempo und Spritzigkeit wichtig

Am 9. Juli (18.00 Uhr) findet das erste Testspiel gegen den Landesligisten FC Gundelfingen statt. Die Pflichtspielsaison beginnt am zweiten August-Wochenende im DFB-Pokal und eine Woche danach in der Liga. Trainer Schmidt und Manager Stefan Reuter haben bereits einige Neuzugänge unter Vertrag genommen - ganz nach Schmidts Devise, "junge, sprintstarke, handlungsschnelle Spieler" verpflichten zu wollen. Ein Fragezeichen steht noch im Tor, wo der ausgeliehene Gregor Kobel den Verein (Richtung Stuttgart) verlassen wird. Die Verpflichtung von zwei Linksverteidigern spricht dafür, dass Augsburg Top-Talent Philipp Max wohl noch abgeben wird.

Das sind die Neuen

Florian Niederlechner (vom SC Freiburg): Der 28-jährige Stürmer ist der erfahrenste Neuzugang beim FCA. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 24 Partien in der Bundesliga, in denen ihm vier Tore und eine Vorlage gelangen. Augsburg war Niederlechners Wunschverein: "Ich wollte von Anfang an nur zum FCA und habe alle anderen Anfragen abgeblockt, deshalb bin ich umso glücklicher, dass es mit dem Wechsel geklappt hat", sagte er. Umgekehrt sieht Manager Reuter in ihm alle Tugenden des FCA verkörpert: "Er ist ein unheimlich laufstarker Spieler mit einer super Mentalität". Mit Niederlechner haben die Augsburger endlich eine echte Alternative zum oft verletzten Torjäger Alfred Finnbogason.