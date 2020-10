FC Augsburg: Trainer Herrlich gegen Wolfsburg nicht auf der Bank

Beim Duell mit dem VfL Wolfsburg kann Trainer Heiko Herrlich krankheitsbedingt nicht an der Seitenlinie sitzen. Herrlich habe sich einen Spontan-Pneumothorax zugezogen. Eine Lungenverletzung bei der Luft zwischen Lunge und Rippenbogen gelangt, deshalb “wird er einige Tage stationär in der Behandlung sein müssen und kann am Sonntag das Spiel nicht betreuen“, erklärte Manager Stefan Reuter. Es sei "nicht dramatisch, aber schon so, dass es stationär behandelt werden muss." Herrlich habe das Spiel aber intensiv mit dem Trainerstab vorbereitet und vollstes Vertrauen in das Team. Auf der Bank wird voraussichtlich sein Co-Trainer Tobias Zellner sitzen, der Herrlich schon in der vergangenen Saison – just gegen Wolfsburg, wo Herrlich wegen der "Zahnpasta"-Affäre nicht dabei sein konnte – vertreten hatte.

Nach Auftaktsiegen nicht abheben

Nach drei Pflichtspielsiegen in Folge will das Team auch ohne Herrlich an der Seitenlinie bei den Wölfen Zählbares mitnehmen. Nach dem Erfolgen zum Auftakt gegen Union Berlin (3:1) und dem starken 2:0-Erfolg gegen Dortmund sieht der Neu-Augsburger Daniel Caligiuri "keinen Grund, dass jemand aus der Mannschaft abhebt.“ Wolfsburg sei ein qualitativ gut besetzter Kader. Aber "wir wollen unsere Chancen nutzen", so der 32-jährige Mittelfeldakteur. "Ich hoffe, dass wir etwas Zählbares mitnehmen können."

"Wir haben das klare Ziel, auch gegen Wolfsburg was mitzunehmen", ergänzte Reuter. Er erwartet, dass das Team mit der Leistung nicht zurücksteckt und "mit der nötigen Leidenschaft und Gier auf dem Platz steht.“ Mit einem Sieg könnten die Schwaben sogar den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. "Das wäre natürlich sehr schön, denn das würde bedeuten, dass wir erfolgreich sind in Wolfsburg", so Reuter. Personell habe man weitestgehend alle mit an Bord.