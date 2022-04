FC Augsburg steht vor "spannenden sechs Wochen"

Trainer Markus Weinzierl betonte, der FC Augsburg habe den Klassenerhalt in der eigenen Hand. In der Tat. Zwar liegen die Schwaben momentan nur dank dem besseren Torverhältnis einen Rang vor dem Relegationsplatz, den Hertha BSC Berlin inne hat. Doch der FCA hat ein Spiel weniger auf dem Konto.

FCA setzt auf Heimstärke im vollen Stadion

"Vollgas geben und alles reinschmeißen", lautet die Mission für den Saisonendspurt. Am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (Ab 15.30 Uhr in der Radio-Livereportage) will Weinzierl "an die guten Heimspiele anknüpfen". Sein Team solle dafür "aktiv mit und gegen den Ball arbeiten". Unterstützung gibt es von den Rängen, die wieder vollbesetzt werden dürfen.

Geffrey Goueweleeuw hofft, dass "die letzten Karten noch verkauft werden. Wir brauchen die Zuschauer, denn zuhause sind wir stark." Zugleich blickte der Innenverteidiger wie sein Trainer auf die zentrale Aufgabe in den nächsten Wochen: "Wir werden alles dafür geben, um in der Bundesliga zu bleiben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch schaffen!"

Zahlreiche Angeschlagene und zwei Coronafälle

Gegen den VfL wird dementsprechend auf jeden Fall etwas Zählbares erwartet. Personell sieht es allerdings nicht gut aus. Felix Uduokhai wird verletzt fehlen, Ruben Vargas fällt wahrscheinlich krank aus. André Hahn hat einen positiven Corona-Test, auch Michael Gregoritsch kam positiv getestet von der Nationalmannschaft zurück. Carlos Gruezo hatte zuletzt muskuläre Probleme.

"Dass gleich alle drei Stürmer aus dem Spiel gegen Stuttgart ausfallen, tut natürlich weh", klagte Weinzierl. Aber er betonte auch: "Darauf müssen wir als Mannschaft reagieren". Damit das mit dem Klassenerhalt klappt.