FC Augsburg steht Trainingslager in Österreich bevor

Bereits Ende Juni ist für die Profis des FC Augsburg schon wieder Schluss mit Sommerpause. Bereits am 28. Juni erwartet Trainer Martin Schmidt seine Spieler, um die Grundlagen für die neue Saison zu legen. Zunächst wird drei Wochen daheim im Leistungszentrum trainiert, vom 21. - 28. Juli bezieht der FCA dann ein Trainingslager in Bad Häring in Tirol.

Testspiel in Jettingen, Trainingslager in Tirol

Die ersten Trainingseinheiten mit Wettbewerbscharakter stehen auch bereits fest. Am 9. Juli (18 Uhr) testet der FCA in Jettingen gegen den Landesligisten FC Gundelfingen und am 13. Juli soll es nach verschiedenen Medienberichten ein Miniturnier in Heimstetten geben. Gegner werden dann Borussia Mönchengladbach, die SpVgg Greuther Fürth und der TSV 1860 München sein.

Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Augsburger zwischen dem 9. und 12. Augsburg, dann steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Eine Woche später startet dann die neue Saison in der Fußball-Bundesliga.