FC Augsburg steckt weiter im Tabellenkeller fest

Die Gäste aus Augsburg konnten beim VfL Wolfsburg in der ersten Hälfte zu keiner Zeit an ihre gute Leistung gegen Stuttgart anknüpfen. Dabei hätte der 4:1-Sieg gegen den VfB eigentlich für Selbstvertrauen sorgen sollen. Doch davon war in Niedersachsen lange nichts zu sehen - 69:31 Prozent Ballbesitz zugunsten der Hausherren lautete die Statistik nach 45 Minuten. Wieder ein frühes Gegentor - 0:1 nach 14 Minuten. "Das war vor der Pause zu wenig", stellte FCA-Trainer Markus Weinzierl fest.

"Wir brauchen immer einen Nackenschlag, um dann Vollgas zu geben. Aber wir brauchen von Anfang an diesen Spirit und diese Energie auf dem Platz. Diese Art müssen wir definitiv schleunigst abstellen." FCA-Coach Markus Weinzierl

Nach dem Seitenwechsel kamen seine Kicker zwar besser ins Spiel und drängten auf den Ausgleich, konnten aber keinen Treffer verbuchen. "Wir hätten am Ende einen Punkt verdient gehabt, dafür musst du deine Chancen aber nutzen", so Weinzierl. Aufgrund der mangelnden Chancenverwertung ging seine Mannschaft am Ende wieder leer aus.

Relegationsplatz mit neun Punkten

Der FCA schafft es einfach nicht, sich aus der Abstiegszone zu entfernen. Zwei Saisonsiege und drei Unentschieden aus elf Spielen sind einfach zu wenig. Mit neun Punkten stehen die Schwaben weiter auf dem Relegationsrang. Weil jetzt auch noch Verfolger Bielefeld in Stuttgart seinen ersten Saisonsieg einfahren konnte, wird die Luft für die Weinzierl-Elf immer dünner. Die Augsburger haben nur noch einen Punkt Vorsprung zum Abstiegsplatz. Und am nächsten Spieltag kommt auch noch der FC Bayern in die Fuggerstadt.

Am 19. November Heimspiel gegen den FC Bayern

Ob ausgerechnet gegen den Rekordmeister der Knoten platzt? Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw hofft darauf: "Wir müssen jetzt die Länderspielpause nutzen, um intensiv zu arbeiten." Manager Stefan Reuter verlangt Konstanz und Stabilität über die kompletten 90 Minuten: "Daran gilt es zu arbeiten."

Weinzierl richtet den Blick nach vorne - auch über das Heimspiel gegen die Münchner hinaus. "Wir wissen, dass wir zu wenig Punkte haben, aber dass auch noch ein paar Spiele bis Weihnachten anstehen, auch gegen Teams, die in der Tabelle um uns herum stehen." Bis zur kurzen Winterpause will er mit seinem wankelmütigen Team "eine gute Basis legen, um am Ende die Liga zu halten", so der Coach - "Das ist der Auftrag."

Verletzt: Strobl und Niederlechner

Womöglich etwas länger verzichten muss Weinzierl bei seinem Vorhaben auf die Dienste von Defensivspieler Tobias Strobl. Der 31-Jährige musste bereits vor der Pause mit einer Verletzung am Knie ausgewechselt werden. "Wir müssen die Untersuchungen abwarten, aber er wird uns wahrscheinlich erst einmal fehlen", meinte Manager Stefan Reuter. Bei Florian Niederlechner, der nach seiner Einwechslung zur Pause ebenfalls in der 75. Minute verletzt wieder raus musste, hoffen die Verantwortlichen dagegen auf keine längere Ausfallzeit.