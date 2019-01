03.01.2019, 16:15 Uhr

FC Augsburg startet mit Training für Bundesliga-Rückrunde

Nach einer schwachen ersten Saisonhälfte will der FCA in den nächsten Wochen neuen Schwung entwickeln. Die Augsburger überwintern als Tabellen-15. zwar oberhalb der Abstiegszone, wollen sich in der Rückrunde aber deutlich steigern.