FC Augsburg startet gegen Union Berlin in neue Bundesligasaison

Traditionell eröffnet der Meister die Bundesliga-Spielzeit. Zum achten Mal in Folge ist das der FC Bayern. Aber diesmal gibt es eine Besonderheit: Sollte der Rekordmeister in der Champions League das Finale am 23. August erreichen, würden die Münchner im Sinne der Vorbereitungszeit zwischen beiden Wettbewerben nicht bereits am Freitagabend in die Spielzeit starten, sondern montags. In diesem Fall würde die Saison freitags mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen.

Supercup am 30. September

In der 2. Bundesliga finden zum Auftakt der kommenden Spielzeit am 18. September zwei Begegnungen statt: Der Hamburger SV erwartet Fortuna Düsseldorf, der SSV Jahn Regensburg trifft auf den 1. FC Nürnberg. Anstoß ist jeweils um 18:30 Uhr.

Der Supercup 2020 zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern und Vizemeister Dortmund wird am 30. September 2020 in der Allianz Arena in München ausgetragen.

Gestaltung des Spielplans in dieser Saison große Herausforderung

Für die Spielplan-Experten der DFL ist die Gestaltung eine Herausforderung gewesen, da die nächste Saison wegen der Corona-Krise verkürzt ist. Statt wie in den letzten Jahren im August wird sie erst am 18. September eröffnet und soll am 22./23. Mai 2021 zu Ende gehen. Um die 34 Spieltage in dieser Zeit durchziehen zu können, wird es nur eine kurze Winterpause geben.

Eine Verlängerung der Saison über den Mai hinaus ist wegen der Fußball-EM, die aufgrund der Pandemie um ein Jahr auf den 11. Juni bis 11. Juli 2021 verschoben werden musste, nicht möglich.