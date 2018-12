FC Augsburg stark ersatzgeschwächt zur Hertha

Dennoch ist die Bilanz mit nur zwei Zählern aus den vergangenen sechs Partien ernüchternd. "Spielerisch war es die meiste Zeit okay, die Punkte sind aber überhaupt nicht zufriedenstellend", zog der Augsburger Trainer ein vorgezogenes Winterfazit. Also soll in Berlin die Kehrtwende her, schon um nicht noch tiefer in die Abstiegszone zu rutschen.

"Topleistung" ist das Ziel

Mit Kilian Jakob, Christoph Janker und Fredrik Jensen fallen allerdings drei Spieler definitiv für die Partie am Dienstag aus. Der Einsatz weiterer Profis ist zumindest fraglich. "Es sind zwar keine gravierenden Verletzungen, aber wir haben doch ein paar angeschlagene Spieler", sagte Baum. Seine Zielsetzung für Berlin ändert das nicht: "Ich will jetzt mit der Mannschaft eine Topleistung in Berlin auf den Platz bringen." Wenn seine Mannschaft aggressive Spielweise und intensives Pressing zeigen könne, "dann bin ich sehr guter Dinge, dass wir mit einem positiven Erlebnis nach Hause kommen".