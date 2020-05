FC Augsburg siegt bei Herrlich-Premiere auf Schalke

Der FC Augsburg kann also doch noch gewinnen: Die bis dato schlechteste Rückrundenmannschaft konnte bei der verspäteten Trainerpremiere von Heiko Herrlich endlich wieder einen Dreier einfahren. Den letzten Sieg hatte es am 1. Februar (2:1 gegen Werder Bremen) gegeben, der letzte Auswärtssieg datiert sogar aus dem Dezember (4:2 in Hoffenheim) - lang lang ist's her! Dank der Treffer von Eduard Löwen (7.) sowie der eingewechselten Noah-Joel Sarenren-Bazee (76.) und Sergio Cordova (90.+1) machte der FCA einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt und vergrößerte die Probleme der zuletzt ebenfalls krisengeschüttelten Schalker.