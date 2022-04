FC Augsburg sichert sich wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Bochum hat dem FC Augsburg einen großen Schritt aus der Abstiegszone ermöglicht. Drei Spieltag vor den Saisonende liegt der FCA jetzt mit 35 Punkten auf Tabellenposition 14 und ist damit bis auf einen Punkt an die Gastgeber herangerückt. Vollständig gerettet sind allerdings beide Klubs noch nicht.

Augsburg startet unter Druck

Die Schwaben hatten vier Spieltag vor Saisonende den Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern und standen am Sonntag deshalb gegen Bochum unter Erfolgsdruck. Mit der 0:1-Führung durch André Hahn in der 15. Minute gelang es den Fuggerstättern sich trotz tempoarmer Anfangsphase zu belohnen.

Die Augsburger verteidigten die Führung und kamen zu einigen halbgefährlichen Strafraumszenen. Die Beste ließ Carlos Gruezo in der 31. Minute allerdings ungenutzt. Sein Schuss rauschte hauchdünn über die Latte hinweg. Die Gastgeber konnten dagegen kaum abschlussreife Positionen erarbeiten.

Gregoritsch erhöht per Strafstoß

Nach einem Foul von Danilo Soares an Daniel Caligiuri zeigte Schiedsrichter Daniel Bankert dann auf den Punkt. Michael Gregoritsch (43.) schob das Leder mit dem linken Innenrist zwar nicht wirklich platziert in die flache halblinke Ecke, doch VfL-Keeper Manuel Riemann war stehen geblieben und machtlos gegen den Treffer zum 2:0-Pausenstand.

VfL bemüht um Anschlusstreffer

Die Blau-Weißen bemühten sich nach Wiederanpfiff so schnell wie möglich zu verkürzen. Der VfL erarbeitete sich zwar leichte Ballbesitz- und Feldvorteile, ließ im letzten Drittel aber weiterhin die nötige Übersicht vermissen, um zu Chancen zu kommen. Wechsel auf beiden Seiten sollten nach einer gespielten Stunde wieder frischen Wind in die Partie bringen.

Die Augsburger blieben auf dem Weg zu ihrem dritten Auswärtssieg der laufenden Saison sehr vorsichtig und rückten bei Ballbesitz nur sehr langsam nach. Reece Oxford konnte die beste Chance nach der Pause durch den eingewechselten Jürgen Locadia durch eine Grätsche entschärfen. Der ebenfalls eingewechselte Eduard Löwen (79.) verlangte danach Rafal Gikiewicz alles ab! Der FCA-Keeper musste den Freistoß-Einschlag mit einer Parade verhindern. Am Ende blieb es beim verdienten Erfolg für die Schwaben.