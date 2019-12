FC Augsburg setzt Erfolgsserie mit 3:0 gegen Düsseldorf fort

Die Torschützen Philipp Max (32., 72.) und Tin Jedvaj (61.) sowie ein weiterer begeisternder Auftritt bescherten den Augsburgern ein 3:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf sowie den Vereinsrekord: 16 Punkte aus den vergangenen sechs Spielen - so gut waren die Schwaben in der Bundesliga noch nie! Augsburg steht damit auf Platz zehn und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf den fünfplatzierten SC Freiburg, die allerdings am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen den FC Bayern ran dürfen.

Augsburg mit Selbstvertrauen und Tempo

Den Augsburgern war ihr Selbstvertrauen aus der jüngsten Erfolgsserie von Beginn an anzumerken. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt startete mit viel Schwung und der gleichen Elf wie beim 4:2-Sieg in Hoffenheim in die Partie. Erneut hebelten die Schwaben den Gegner mit steilen Pässen in die Tiefe und schnellem Umschaltspiel aus. Niederlechner (21.) vergab zunächst seine erste gute Chance, dann leitete er mit einem sehenswerten Solo das Führungstor ein: Seinen Schuss wehrte Fortuna-Keeper Zackary Steffen zur Seite ab und Linksaußen Philipp Max staubte ab.