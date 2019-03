FC Augsburg will auch schwere Aufgabe in Leipzig meistern

Die Schwaben hatten den Tabellenführer der Bundesliga am 24. Spieltag mit beherzter Defensive und einem Doppelpack von Finnbogason-Vertreter Dong-won Ji in die Knie gezwungen. Im Duell mit dem Tabellendritten will man am Samstag (15.30 Uhr) den Schwung aus dieser Partie mitnehmen und auch gegen die Sachsen eine herausragende Leistung zeigen und punkten.

Keine Angst vor bester Defensive der Liga

FCA-Coach Baum ist überzeugt, dass man sich über die beste Defensive der Liga nicht großartig Gedanken machen muss. "Weil wir einfach immer in der Lage sind, gegen jeden Gegner Torchancen herauszuspielen. Das denke ich, werden wir auch in Leipzig hinkriegen", erklärt Baum. Für den Fußballlehrer ist klar: "Es ist schon wichtig, dass Kopf und Beine zusammenpassen". Damit der Auftritt in Sachsen gelingt, fordert Defensiv-Profi Rani Khedira ein konzentrierteres Abwehrverhalten als in den vergangenen Wochen. Auch beim Sieg über Dortmund lud Augsburg die Gäste durch einen Fehler zum Tor ein.

Dünne Personaldecke hat nichts zu sagen

Allerdings ist die Personalsituation weiter angespannt, "Von der Personaldecke sind wir relativ dünn, aber das haben wir ja schon gegen Dortmund gezeigt, dass es nichts zu sagen hat", sagt Baum. Neben den Langzeitverletzten muss auch der gelbgesperrte André Hahn, Ersatztorwart Fabian Giefer und Abwehrspieler Konstantinos Stafylidis fehlen. Dazu müssen die Schwaben im Abstiegskampf weiter auf Torjäger Alfred Finnbogason und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw verzichten.