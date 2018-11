FC Augsburg: Schwabenduell gegen Ex-Coach Weinzierl

Von 2012 bis 2016 war Weinzierl Cheftrainer beim FCA und holte in dieser Zeit alle sieben Siege der Augsburger gegen den VfB Stuttgart. Jetzt beim VfB sagt er: "Da würde ich lügen, wenn ich keine besondere Beziehung zu dem Verein hätte". Er glaubt sogar an einen Vorteil: "Ich denke, dass ich die Mannschaft sehr gut einschätzen kann, auch wenn es zweieinhalb Jahre her ist. Ich habe viele Spieler dort entwickelt. Sie haben auch neue Spieler geholt, aber die Grundprinzipien sind beibehalten worden", sagte er. "Sie werden uns nicht überraschen, sie werden mich nicht überraschen."

Wie ein Klassentreffen

Weinzierl ist nicht der einzige mit einer Vergangenheit in Augsburg. Auch seine Assistenten Wolfgang Beller, Thomas Barth und Halil Altintop sowie Mittelfeldspieler Erik Thommy standen in Augsburg unter Vertrag. Umgekehrt kommen die Augsburger Profis Rani Khedira und Julian Schieber aus der Jugend des VfB Stuttgart. Das Derby hat also fast den Charakter eines Klassentreffens.

Finnbogason fraglich

Dabei fehlt den Augsburgern höchstwahrscheinlich ihr Lieblings-Isländer: Alfred Finnbogason und seine Tore sind überlebenswichtig für den FC Augsburg. Ohne ihn droht ein dunkler erster Advent. Trainer Manuel Baum muss Glühwein trinken und abwarten: "Solange er nicht bei 100 Prozent ist, wird er nicht auflaufen", meint Baum.