FC Augsburg schreibt zum achten Mal in Folge schwarze Zahlen

Geschäftsführer Michael Ströll präsentierte auf der Hauptversammlung in Augsburg am Montagabend (16.09.19) einen Gewinn von 9,613 Millionen Euro. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast vier Millionen Euro auf 94,876 Millionen Euro. Finanziell erfolgreicher war der FC Augsburg nur in der Europapokal-Saison 2015/16.