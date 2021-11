FC Augsburg schlägt den FC Bayern München mit 2:1

Marcel Sabitzer ersetzte beim FC Bayern München den in Corona-Quarantäne befindlichen Nationalspieler Joshua Kimmich. Zudem stellte Trainer Julian Nagelsmann den Engländer Omar Richards als linken Verteidiger in die Startelf auf anstelle von Alphonso Davies. Der Kanadier nahm nach den Einsätzen mit der Nationalmannschaft zunächst auf der Bank Platz.

FC Augsburg kurzfristig ohne den coronainfizierten Vargas

Beim FC Augsburg musste Trainer Markus Weinzierl kurzfristig auf Ruben Vargas verzichten. Der Schweizer Nationalspieler hat sich mit dem Coronavirus infiziert, das hatte der Verein unmittelbar vor der Partie mitgeteilt. Der Mittelfeldspieler musste in Quarantäne. Außerdem fiel beim FC Augsburg Alfred Finnbogason mit muskulären Problemen im Oberschenkel aus.

Erster Halbzeit-Rückstand des FC Bayern in dieser Saison

Trotzdem gelang es den Schwaben eine überraschende 2:1-Halbzeitführung. Die Fuggerstädter nutzten eine sehr passive Phase der Bayern ohne jegliche Entlastung in der 23. Minute für den zweiten schnellen Gegenstoß, um in Führung zu gehen. Mads Pedersen traf (23.) nach einer unzureichend verteidigten Flanke. Nach rund einer halben Stunde schlugen die Schwaben erneut eiskalt zu: Nach Flanke Iagos überwand André Hahn den Münchner Keeper Manuel Neuer per Kopf (36.). Fast im direkten Gegenzug stellte der Favorit durch Robert Lewandowski immerhin den Anschluss her (38.).

Bayern-Wechsel sorgen für Schwung, aber nicht zum Ausgleich

Nagelsmann reagierte nun doch auf den Rückstand (52.) mit einem Doppelwechsel: Omar Richards und Marcel Sabitzer machten Platz für Davies und Jamal Musiala. Später kam Eric Maxim Choupo-Moting (69.) für Leroy Sané. Davies verpasste den Kasten (74.) haarscharf. Die Münchner versuchten nochmal alles. Doch der FCA brachte den Sieg über die Zeit. Die Münchner mussten sich mit der zweiten Saisonniederlage und einigen Diskussionen abfinden.