FC Augsburg schickt den FC Bayern mit einem Remis nach Hause

Gnabry trifft, Finnbogason auch

Nach 49 Minuten war es dann soweit. Gnabry nutzte seine nächste Chance und schlentzte den Ball dieses Mal erfolgreich zur 2:1-Führung ins lange Eck. Dafür vergab Coutinho (53.), der eine Flanke seines 24-jährigen Teamkollegen zu lässig abschloss, die Chance zum 3:1. Der Druck aufs Augsburger Tor war groß, doch Koubek war auf dem Posten. In der 80. Minute scheiterte Kingsley Coman am Augsburger Keeper. In der Offensive konnten die Schwaben allerdings nicht mehr viel entgegensetzen. Die Bayern hatten das Tempo herausgenommen.

Für die Endphase wechselte Kovac in der 80. Minute dann noch Müller für Coutinho ein. Doch auch der ließ seine Chancen liegen. Kurz vor Schluss lag überraschend der Ausgleich in der Luft. Philipp Max (90.) zog aus der Distanz ab, Manuel Neuer holte den Ball mit einer starken Parade noch aus dem Eck. Und dann wurden die Münchner für ihre lasche Chancenverwertung bestraft. Sergio Cordova überrannte Lucas Hernandez und brachte den Ball auf Alfred Finnbogason, der das Leder freistehend zum 2:2 über die Linie drückte.