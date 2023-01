FC Augsburg: Reuters Wintertransfers schlagen ein

Aufatmen beim FC Augsburg: Der Negativlauf ist erst einmal beendet. Nach acht sieglosen Spielen schlugen die Schwaben zu Hause Borussia Mönchengladbach mit 1:0 und feierten den ersten Dreier seit dem 2. Oktober. Mittendrin im Jubeltanz: Die Neuzugänge der Winterpause.

Leidenschaftlicher Auftritt

Besonders auffällig in den beiden Bundesliga-Partien seit der Winterpause ist das temporeiche und mutige Angriffsspiel sowie der Zug zum Tor. "80 Prozent Passquote ist für uns top. Wir hatten 14 Torschüsse", bestätigte FCA-Trainer Enrico Maaßen den positiven Trend nach dem Erfolg gegen Mönchengladbach.

"Das war ganz klar ein verdienter Sieg. Ich freue mich riesig, dass sich die Mannschaft belohnt hat. Sie hat schon am Sonntag in Dortmund ein Riesen-Spiel gemacht, eine unheimlich leidenschaftliche Leistung gezeigt und ist dreimal zurückgekommen. Das zeigt auch, dass wir nachlegen können", sagte Manager Stefan Reuter beim TV-Sender "Sky", der äußerst zufrieden sein kann mit seinen Transfers.

Hervorragende Integration der Neuzugänge

Denn großen Anteil am Aufschwung haben die Spieler, die im Januar nach Augsburg wechselten und die scheinbar innerhalb weniger Tage ihren Platz im Team fanden.

Bereits in Dortmund glänzten Dion Beljo, Arne Engels und Kelvin Yeboah mit ihren Vorlagen, David Colina erzielte sogar seinen ersten Treffer für die Fuggerstädter. Gegen Mönchengladbach zeichnete sich erneut Yeboah mit seiner exzellenten Vorarbeit für das entscheidende Tor von Mergim Berisha aus. Maaßen ist begeistert von ihnen: "Man sieht bei allen, die neu dazu gekommen sind, wie sie brennen, wie sie Elemente haben, die uns vielleicht in unserem Spiel gefehlt haben, wie wir jetzt auch nach der 65. Minute noch reagieren können."

Maaßen: Top-Job der Scouting-Abteilung

Ein besonders Lob vom Coach gab's nach dem Sieg für den 19-jährigen Engels, der aus Brügge kam: "Da hat unsere Scoutingabteilung einen Top-Job gemacht. So einen musst Du erst einmal finden. Eigentlich war er für eine andere Position geplant. Wir wussten, dass er im Zentrum spielen kann, im offensiven Bereich, aber er ist eher auf der offensiven Außenbahn zu Hause. Er hat das jetzt zwei Mal herausragend gemacht, war zwei Mal sehr auffällig."

Den Schwung aus den letzten beiden Hinrunden-Spielen gilt es jetzt mitzunehmen in die Rückrunde. Bereits am Samstagnachmittag wollen die Schwaben in Freiburg nachlegen.