FC Augsburg: Rekordtransfer Pepi unterschreibt langfristig

Real Madrid, FC Bayern, Ajax Amsterdam, VfL Wolfsburg. Die Liste der Vereine, die sich angeblich um die Dienste des 18-Jährigen Mittelstürmers bemüht hatten, war lang. Am Ende entschied sich der Spieler, der kürzlich zum U.S.-Youngster des Jahres gewählt wurde etwas überraschend für den FC Augsburg.

Wie viel genau der FC Augsburg für den Transfer an den FC Dallas bezahlte, ist nicht ganz sicher. Schätzungen reichen von 13 bis 17,5 Millionen Euro. Klar ist jedoch: So viel Geld hat der FCA noch nie für einen Spieler bezahlt. Der Mittelstürmer unterschreibt einen vertrag bis 2026, der per Option um ein Jahr verlängert werden kann.

Pepi: Augsburg "das perfekte Umfeld"

Pepi, der am Montagmorgen in Augsburg gelandet war, soll bereits am Nachmittag das erste Training mit der Mannschaft absolvieren. "Es war mein Traum, nach der abgelaufenen MLS-Saison nach Europa zu wechseln", sagte Pepi. Beim FCA und in der Bundesliga sieht er "das perfekte Umfeld, um viel Spielpraxis auf höchsten Niveau sammeln zu können."

Für Dallas war der hochveranlagte Teenager in der vergangenen Saison in 31 Spielen 13-mal erfolgreich. Die Ablöse soll US-Medien zufolge bei rund 20 Millionen Dollar liegen. "Wir freuen uns, dass sich Ricardo trotz Interesses zahlreicher internationaler Top-Klubs für einen Wechsel zum FCA entschieden hat", sagte Manager Stefan Reuter: "Wir haben ihm eine klare sportliche Perspektive für seine weitere Entwicklung aufzeigen können, die ihn überzeugt hat."