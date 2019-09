FC Augsburg - ratlos und wütend nach sechs Spieltagen

Vermutlich hat sich U21-Nationalspieler Felix Uduokhai einiges ganz anders vorgestellt beim FC Augsburg, bevor er sich auf Leihbasis vom Vfl Wolfsburg auf ins Schwabenland gemacht hat. Klar hat Uduokhai in Augsburg deutlich bessere Chancen auf Einsatz- und somit Entwicklungszeit als in Wolfsburg, wo er in der vergangenen Saison in gerade mal zwölf Pflichtspielen auf dem Platz stand. Aber das ihm beim FCA möglicherweise eine Saison im Abstiegskampf droht?

Uduokhai: "Ich bin sehr enttäuscht"

"Man hat klar gesehen, dass Leverkusen eine Nummer größer ist", sagte er nach dem ernüchternden 0:3 zu Hause gegen Leverkusen. In sage und schreibe 17 Spielen gegen Bayer glückte Augsburg noch kein einziger Sieg. Die Niederlage insofern vielleicht nicht einmal überraschend, wenn man die Floskel vom "Angstgegner" bemüht. Aber dass Augsburg gleich so untergeht?

"Ich bin sehr enttäuscht, auch von der Art und Weise. Gegen solche Teams muss man mit Mut und Aggressivität auftreten. Das habe ich sehr vermisst", legte Uduokhai nach: "Jeder muss sich hinterfragen, ob er nicht mehr machen kann." Uduokhai nahm sich selbst nicht aus der Kritik aus, die Botschaft ist aber klar: So richtig bundesligatauglich sind der FC Augsburg und seine Spieler derzeit nicht.

Nur eine FCA-Chance in 90 Minuten

Symptomatisch für den FCA: Ein 22-Jähriger spricht Klartext, die vermeintlich routinierten Spieler bemühen Phrasen vom Rasen. Florian Niederlechner beklagte die "brutale Ballsicherheit" der Gäste, gegen die man kein Mittel gefunden habe. "Für uns gilt es jetzt, den Kopf hochzunehmen, eine Woche gut zu arbeiten und es dann in Gladbach besser zu machen", sagte Stürmer Alfred Finnbogason, der seit seiner Verletzung im Februar noch seine Topform sucht.