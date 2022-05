FC Augsburg: Präsident Klaus Hofmann zurückgetreten

Es sind gesundheitliche Gründe, die der 54 Jahre alte Klaus Hofmann für seinen Rücktritt von den Aufgaben bei Verein und Profiabteilung des FC Augsburg anführt: "Bereits seit einiger Zeit leide ich durch die Doppelbelastung beim FCA und meiner Firma unter stärker werdenden gesundheitlichen Problemen. Dies führt aus meiner Sicht auch dazu, dass ich beide Themen nicht mehr mit der gewohnten und notwendigen Sorgfalt ausführen kann. Daher habe ich mich nach dem geglückten Klassenerhalt schweren Herzens dazu entschieden, meine Ämter als Präsident des e.V. und als Geschäftsführer der KGaA aufzugeben und mich auf mein Unternehmen zu konzentrieren. Gesundheit ist sicher das Wichtigste im Leben", wird Hofmann auf der Homepage des FCA zitiert.

Sieben Jahre beim FC Augsburg

Hofmann war seit Dezember 2014 Präsident des Fußball Bundesligisten, wer seine Nachfolge als Präsident und Geschäftsführer antreten wird, ist nach Auskunft des Vereins noch nicht entschieden. Auch die weitere Zukunft der nach Klaus Hofmann benannten Hofmann Investoren GmbH, welche weit über 90 Prozent der Anteile an der FC Augsburg GmbH & Co KGaA hält, ist demnach noch nicht entschieden.

Hofmann sieht wirtschaftliche Basis für weitere Erfolge

Zum Abschied stellte Hofmann fest: "Der FCA ist wirtschaftlich mehr als solide aufgestellt und wird die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre weiterschreiben." Trotz einer sportlich sehr durchwachsenen Saison schafften die Augsburger auch in diesem Jahr den vorzeitigen Klassenerhalt und gehen kommenden Sommer in ihre 12. Saison in der 1. Fußball Bundesliga in Serie.